Un ancien joueur du Raja dans le viseur du Wydad

Le Wydad de Casablanca s’intéresse à Zakaria El Habti et souhaite s’attacher ses services lors de ce mercato estival.

Selon une source de Le Site info, le club estime que l’ancien joueur du Raja et de l’AS FAR, désormais libre, est capable de se développer et ainsi renforcer l’effectif des Rouge et Blanc. Les dirigeants du WAC étudient actuellement l’offre qui sera formulée à Zakaria El Habti afin de le recruter, apprend-t-on.

Rappelons que le Wydad s’est engagé avec le Sud-Africain Rulani Mokwena comme entraineur de l’équipe. Mokwena, qui succède à Aziz Ben Asker, occupait ces deux dernières années le poste d’entraineur du club sud-africain de Mamelodi Sundowns.

Avec Mamelodi Sundowns, il a remporté deux titres de championnat ainsi qu’une coupe d’Afrique du Sud. Il a également décroché la 1ère édition de l’African Football League avec l’équipe sud-africaine, aux dépens du Wydad Casablanca.

