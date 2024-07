Ligue des champions: le Raja et l’AS FAR connaissent leurs adversaires

Le tirage au sort des phases préliminaires de la Ligue des champions a eu lieu ce jeudi au siège de la CAF.

Au premier tour préliminaire, le Raja de Casablanca, champion du Maroc en titre, croisera le fer avec l’Association sportive de la Garde nationale (ASGNN). En cas de qualification, les Verts affronteront le vainqueur du match Victoria United-FC Samartex.

L’AS FAR, de son côté, jouera face au Remo Star FC et sera opposé, en cas de victoire, au match d’un club libyen face à El Merreikh. Le championnat de la Libye n’est en effet pas encore fini.

Les matchs allers du premier tour auront lieu entre le 16 et le 18 août et ceux du retour entre le 23 et le 25 du même mois. Les manches aller du deuxième tour sont prévus entre les 13 et 15 septembre et le retour entre les 20 et 22 du même mois.

H.M.