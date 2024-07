Espagne: Pedri forfait pour le reste de l’Euro

Le milieu de terrain de la sélection d’Espagne Pedri Gonzalez, souffre d’une entorse latérale interne au genou gauche et sera bien forfait pour le reste de la compétition, a annoncé la Fédération espagnole de football.

« Les examens médicaux ont révélé que Pedri González souffre d’une entorse latérale interne de grade 2 au genou gauche », a confirmé la RFEF dans un communiqué.

Le milieu offensif, resté au sol après une grosse faute de Kroos à la 4e minute de jeu alors qu’il partait en contre, a tenté de reprendre la rencontre mais il a fini par céder sa place, en larmes en se tenant le genou, à Dani Olmo.

Si la pépite du FC Barcelone ne peut pas jouer la demi-finale contre la France, et l’éventuelle finale, il restera en Allemagne jusqu’à la fin de l’Euro. « Je suis venu en Allemagne pour gagner l’Euro, je vais rester ici, jusqu’à la fin », a annoncé Pedri sur les réseaux sociaux.

Le milieu allemand Toni Kroos, qui disputait vendredi le dernier match de sa carrière, a « demandé pardon » à Pedri et lui a souhaité « un prompt rétablissement ».

« De toute évidence, ce n’était pas mon intention de te blesser. Je te souhaite une récupération rapide et le meilleur pour la suite. Tu es un grand joueur », a-t-il écrit dans un message sur les réseaux sociaux.

« Merci Toni Kroos pour ton message. Ces choses arrivent, c’est le foot. Ta carrière et ton palmarès seront là pour toujours. Je veux juste dire une chose de plus : vive l’Espagne ! », a répondu l’international espagnol.

Le joueur de 21 ans venait de faire son retour en sélection après plus d’un an et demi d’absence en raison de plusieurs blessures, et était jusqu’ici l’un des éléments clés du sélectionneur Luis De la Fuente.

S.L.