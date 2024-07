Sacre du Raja: scènes de liesse à Ain Diab (VIDEO)

Après le sacre du Raja de Casablanca en Coupe du Trône, les supporters du club ont afflué en masse vers la corniche de Ain Diab afin de célébrer ce nouveau titre.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, la victoire des Verts face à l’AS FAR a suscité une liesse exceptionnelle dans les rues et avenues de la métropole. Au micro de Le Site info, de nombreux supporters ont exprimé leur fierté suite à ce doublé, à savoir la Botola et la Coupe du Trône, estimant que l’équipe mérite cette consécration après une année sans défaites.

Rappelons que le Raja s’est adjugé son 9e titre de Coupe du Trône (saison 2022-2023) en battant l’AS FAR sur le score de 2 buts à 1, en finale disputée lundi au Grand stade d’Agadir.

Au terme de ce match, le trophée de la Coupe du Trône a été remis au capitaine du Raja Casablanca, Anas Zniti, par le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, en présence du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa.

Grâce à ce sacre, le Raja clôture en beauté une saison exceptionnelle, où il est resté invaincu.

H.M.