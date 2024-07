Raja-AS FAR: où et quand voir la finale de la Coupe du Trône ?

Les yeux des amoureux du ballon rond national seront rivés ce lundi sur la ville d’Agadir où aura lieu la finale de la Coupe du Trône de football (saison sportive 2022-2023) entre le Raja Casablanca et l’AS FAR.

Cette rencontre, prévue au Grand Stade d’Agadir à 17h00, se déroulera sur fond de revanche entre le champion de la Botola, le Raja, et son dauphin, l’AS FAR, deux grands cadors du football marocain, qui se sont disputés le titre du championnat jusqu’à la dernière journée, dans un duel palpitant qui a tenu en haleine le public jusqu’au bout.

Si le club casablancais sera en quête d’un doublé Coupe-Botola pour clore en apothéose une saison stratosphérique, les Militaires auront à cœur de se racheter après la déconvenue en championnat qui les a vus lâcher un titre qui leur tenait les bras lors deux dernières journées.

Les « Vert et Blanc », toujours invaincus cette saison, aborderont la finale de la Coupe du Trône avec le moral au beau fixe, après avoir décroché le championnat national au terme d’un parcours exceptionnel ponctué de 21 victoires, 0 défaite et 9 matchs nuls.

Surfant sur cette confiance, le Raja Casablanca veut poursuivre sa dynamique victorieuse et étoffer son palmarès avec un nouveau trophée. La Confiance acquise tout au long de la saison a d’ailleurs permis aux protégés du coach allemand Josef Zinnbauer de faire une remontada en demi-finale de la Coupe du Trône contre la Mouloudia d’Oujda après avoir été menés 3-2. Les Casablancais ont fini par l’emporter sur le score de 4 buts à 3 après prolongations, faisant montre d’un état d’esprit gagnant et d’une détermination irréprochable.

Face à l’AS FAR, le Raja, vice-champion en titre après sa défaite la saison dernière contre la RS Berkane 1-0 en finale, lorgne un 9è sacre en Coupe du Trône, après ceux remportés en 1974, 1977, 1982, 1996, 2002, 2005, 2012 et 2017.

Si les « Vert et Blanc » décrochent le sacre, il se hisseront à la deuxième place des clubs les plus titrés en Coupe du Trône aux côtés de leur rival le Wydad Casablanca, et derrière leur adversaire en finale, l’AS FAR (12 titres).

Le club militaire, en quête d’une 13è Coupe du Trône, un record, jouera, pour sa part, le tout pour le tout afin de s’adjuger un nouveau titre dans cette compétition, et chasser le spectre d’une saison blanche.

L’AS FAR, qui a accédé en finale après avoir pris le meilleur sur le Maghreb de Fès par 2 buts à 0, espère prendre sa revanche face au Raja qui l’a privé du privilège de conserver son titre en Botola, au terme d’un parcours brillant avec 22 victoires, 5 nuls, et seulement trois défaites.

Le club militaire, qui disputera sa 18è finale en Coupe du Trône, a décroché le sacre en 1959, 1971, 1984, 1985, 1986, 1999, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 et 2020, et a perdu cinq finales face au Maghreb Fès (1988), à l’Olympique Casablanca (1990), au Raja Casablanca (1996, 2012) et au Wydad Casablanca (1998).

Le spectacle sera certainement au rendez-vous dans cette finale qui s’annonce très relevée entre deux équipes phares du football national.

Le match sera retransmis sur Arryadia HD.

S.L