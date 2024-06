Euro 2024 : La Turquie qualifiée pour les 8es après sa victoire contre la Tchéquie

Par LeSiteinfo avec MAP

La Turquie s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024 après sa victoire obtenue difficilement contre la République tchèque (2-1), mercredi lors de la troisième et dernière journée du groupe F à Hambourg.

Avec ses six pts, la Turquie finit deuxième de son groupe, derrière le Portugal à la différence de buts, et affrontera donc l’Autriche mardi à Leipzig en huitièmes de finale. La République tchèque, avec une seule unité, pointe à la dernière place du classement et est éliminée.