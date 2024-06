Casablanca Padel Cup 2024 : les meilleures équipes marocaines en compétition

Sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Tennis, Padel Pro Circuit organisera la Casablanca Padel Cup les 28, 29 et 30 juin 2024 au club l’Oasis City Ball. Cet événement, très attendu par la communauté du padel grandissante au Maroc, regroupera les 32 meilleures équipes au Maroc qui seront en compétition pendant 3 jours.

Ce tournoi prévoit l’attribution d’un prize money de 115.000 dirhams dont 50.000 dirhams pour les vainqueurs, de quoi attirer des professionnels étrangers à cette compétition.

L’ambition des organisateurs de ce tournoi est de faire connaitre ce sport pour le rendre plus populaire. Il permettra aussi aux joueurs marocains d’échanger la balle avec des professionnels, espagnols notamment et de monter leur niveau de jeu. Le niveau de ce tournoi sera donc très relevé et les échanges promettent d’être spectaculaires. Un public nombreux de passionnés est attendu tout au long de ce weekend.

Sur l’année 2024, Padel Pro Circuit a organisé un tournoi Pro-Am de padel (professionnel – amateur) en janvier 2024 regroupant 16 équipes composées de professionnels espagnols et des meilleurs joueurs marocains. Compte tenu du succès des tournois organisés par Padel Pro Circuit, ce dernier envisage l’organisation de compétitions internationales et locales de grande envergure pour accompagner le développement de ce sport.