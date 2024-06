WAC: après Ounajem, un autre cadre annonce son départ

Ismail El Haddad a annoncé la fin de son aventure avec le Wydad de Casablanca, après seulement six mois de bons et loyaux et services.

Sur son compte Instagram, le joueur s’est fendu d’un long message pour annoncer son départ. «Tout début a une fin. J’ai vécu ma dernière saison avec le WAC. J’ai signé mon retour au club dans des conditions difficiles et j’espérais donner mon maximum pour aider mon équipe. Malheureusement, on a eu une saison compliquée. Je présente mes excuses au public wydadi qui a toujours été sur le podium lors de ces dix dernières années. Je suis le premier responsable de cet échec», a écrit le joueur.

Et d’ajouter : «A partir d’aujourd’hui, je serai un supporter du WAC. La force du club est son union, surtout pendant les périodes difficiles. Jouer au Wydad était un rêve que j’ai pu réaliser. Je remercie le public, mes coéquipiers, mes entraîneurs, le staff technique et médical et les dirigeants, dont Saïd Naciri. Merci pour votre amour et votre soutien».

Rappelons que Mohamed Ounajem a également annoncé son départ du Wydad.

H.M.