Euro 2024 : L’Italie réussit son entame face à l’Albanie

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Italie, tenante du titre mais absente des deux dernières Coupes du monde, a débuté l’Euro-2024 par une courte victoire contre l’Albanie (2-1), samedi à Dortmund.

Pour son deuxième Euro l’Albanie a ouvert la marque avec le but le plus rapide de l’histoire de la compétition, inscrit par Nedim Bajrami après seulement 23 secondes de jeu. Les Italiens, opposés à l’Espagne lors de la prochaine journée, ont renversé le match avec des buts d’Alessandro Bastoni (11e) et de Nicolo Barella (16e).

Cette victoire n’a pas été la plus impressionnante de l’Italie dans un Championnat d’Europe. Néanmoins, elle est tout de même parvenue à dominer son adversaire dans le jeu de la 23ᵉ seconde jusqu’au coup de sifflet final.

L’Italie affrontera jeudi prochain l’Espagne, autre poids lourds dans ce groupe B, victorieuse de la Croatie (3-0) plus tôt dans la journée.