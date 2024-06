Euro 2024 : L’Allemagne domine l’Écosse lors du match d’ouverture (5-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Allemagne, pays organisateur, a surclassé l’Écosse (5-1) qui a joué une mi-temps à dix, lors du match d’ouverture de l’Euro-2024, vendredi soir à Munich.

Les buts allemands ont été marqués par Florian Wirtz (10e), Jamal Musiala (19e), Kai Havertz (45+1 s.p.), Niclas Füllkrug (68e) et Emre Can (90+3), face à une Écosse réduite à dix après l’exclusion de Ryan Porteous (44e) mais qui a sauvé l’honneur à la faveur d’un but d’Antonio Rüdiger contre son camp (87e).

La rencontre, qui s’est déroulée dans un stade comble à l’Allianz Arena, a mis en lumière la supériorité technique et tactique de l’équipe allemande, ainsi que les défis auxquels l’Écosse devra faire face dans ce tournoi.

Quadruple championne du monde (1954, 1974, 1990, 2014) et triple championne d’Europe (1972, 1980, 1996), l’Allemagne veut revivre son conte de fées d’été de 2006, lors de la Coupe du monde qu’elle avait organisée et terminée à la 3e place, début d’une décennie (2006-2016) de présence continue dans le dernier carré des grandes compétitions.

Le second match du groupe A de cet Euro 2024 opposera demain la Suisse à la Hongrie.