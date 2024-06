Tunisie : Faouzi Benzarti, nouveau sélectionneur des aigles de Carthage

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé vendredi la nomination de Faouzi Benzarti, ex-entraineur du Wydad de Casablanca, au poste de sélectionneur des aigles de Carthage.

Le chevronné technicien tunisien qui prendra les commandes de l’équipe nationale à partir du 1er juillet prochain, aura pour sélectionneur-adjoint, Imed Ben Younes, précise la FTF dans une publication sur les réseaux sociaux.

Il succède au duo Montassar Louhichi et Anis Boussaidi qui avaient assuré l’intérim après l’élimination précoce des aigles de Carthage de la dernière CAN en Côte d’Ivoire dès le premier tour et le limogeage du sélectionneur Jalel Kadri.