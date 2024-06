Le roi Mohammed VI félicite Vladimir Poutine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le roi exprime, en son nom propre et en celui du peuple marocain, ses chaleureuses félicitations au président russe et ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple russe.

Le Souverain saisit cette occasion pour réitérer sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec Poutine, en vue d’aller de l’avant sur la voie de la consolidation des relations de coopération constructive liant les deux pays, de manière à renforcer le partenariat stratégique entre le Maroc et la Russie au service des intérêts communs des deux peuples amis.

S.L