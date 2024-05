VIDEO : Hakim Ziyech porte fiérement le drapeau palestinien en Turquie

L’international marocain Hakim Ziyech a fait parler de lui ce lundi lors de la célébration du titre de champion de Turquie avec son club du Galatasaray.

Ziyech a attiré l’attention avec son entrée impressionnante, portant le drapeau palestinien et exprimant ainsi clairement sa solidarité et son soutien à la Palestine et à la cause palestinienne.

Les supporters de Galatasaray et les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi positivement à cette initiative du Marocain compte tenu des difficiles conditions de vie du peuple palestinien en raison de l’occupation israélienne.

Hakim Ziyech a toujours été l’un des principaux soutiens marocains à la cause palestinienne, exprimant à chaque occasion son mécontentement face aux crimes qui coûtent la vie au peuple palestinien.