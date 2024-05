Cinq joueurs marocains sacrés avec leurs clubs dans trois continents différents

Par LeSiteinfo avec MAP

Ils étaient cinq en lice pour remporter des Coupes avec leurs clubs respectifs dans trois continents différents et ils ont été tous sacrés. Sofyan Amrabat, Amine Adli, Achraf Hakimi, Soufiane Rahimi et Reda Slim ont écrit l’histoire, samedi, avec leurs équipes en Europe, en Asie et en Afrique, remportant tous les grandes finales qu’ils ont disputés.

Le « Red Devil » Sofyan Amrabat a été le premier à ouvrir le bal de ces sacres, en s’adjugeant avec Manchester United la Coupe d’Angleterre aux dépens de Manchester City (2-1) à Wembley.

Auteur d’une prestation de haute volée lors de cette rencontre, Amrabat a joué un rôle déterminant dans la victoire de son équipe contre les hommes de Pep Guardiola, devenant le premier joueur marocain à remporter ce trophée prestigieux.

C’était ensuite au tour de Soufiane Rahimi, la star d’El Aïn émirati de briller de mille feux et de clore en beauté une saison sensationnelle avec un titre de Ligue des Champions d’Asie. Auteur d’un doublé lors de la finale retour face à la formation japonaise de Yokohama F-Marinos qui s’est soldée par une large victoire du club émirati (5-1), l’international marocain a également provoqué un pénalty, transformé avec succès par le Paraguayen Alejando Romero.

Joueur clé de l’équipe d’Al Aïn, Rahimi, qui ne cesse de démontrer toute l’étendue de son talent à chaque apparition, a terminé la compétition comme meilleur buteur avec 13 réalisations et meilleur joueur, offrant à son équipe son deuxième titre de Ligue des Champions d’Asie, après celui glané en 2003, et une qualification pour la prochaine édition de la Coupe du monde des clubs.

Reda Slim, le joueur d’Al-Ahly, a été le troisième footballeur marocain à être sacré avec son club samedi, en remportant avec l’équipe cairote la Ligue des Champions d’Afrique.

Al-Ahly a conservé son titre de champion d’Afrique en battant l’Espérance de Tunis (1-0), en finale retour de la Ligue des champions, au stade international du Caire, portant à 12 son total de titres dans cette compétition continentale, un record.

En Allemagne, l’international Amine Adli et le Bayer Leverkusen n’ont pas laissé passer l’occasion de signer le doublé (Coupe/Bundesliga), en s’adjugeant la Coupe d’Allemagne aux dépens de Kaiserslautern (1-0).

Pièce maitresse dans l’effectif de Xavi Alonso cette saison, le Lion de l’Atlas a écrit l’histoire avec l’équipe allemande qui est restée invincible pendant 51 rencontres, un record en Europe, avant de s’incliner contre l’Atalanta Bergame en finale de la Ligue Europa.

Le dernier joueur marocain à être sacré avec son club lors de ce samedi historique est Achraf Hakimi, qui continue d’étoffer son palmarès, en remportant la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain (PSG).

Le PSG, qui a battu en finale l’Olympique Lyonnais par 2 buts à 1, s’est adjugé la 15ème Coupe de France de son histoire, signant le doublé (Coupe/Ligue 1).

Dans les prochains jours, d’autres joueurs marocains pourront poursuivre cette dynamique victorieuse. Il s’agit notamment de Brahim Diaz, qui va tenter de remporter avec le Real Madrid la 15ème Ligue des Champions d’Europe de son histoire, le 1er juin à Wembley contre le Borussia Dortmund, ainsi que d’Ayoub El Kaabi, le buteur de l’Olympiakos, qui jouera la finale de la Ligue Europa Conférence avec le club grec le 29 mai au stade Agia Sofia à Athènes contre la Fiorentina. L’Olympiakos compte également dans ses rangs l’ancien international marocain Youssef El Arabi.