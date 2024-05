Real Madrid: Toni Kroos raccroche les crampons

Le milieu de terrain allemand du Real Madrid, Toni Kroos, a annoncé mardi qu’il mettrait fin à sa carrière après l’Euro-2024, prévu du 14 juin au 14 juillet prochains.

« Ma carrière de footballeur s’achèvera cet été, après l’Euro. Comme je l’ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club », a indiqué l’international allemand dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, assurant que son ambition avait toujours été de « terminer à (son) meilleur niveau ».

« 17 juillet 2014, le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie. Ma vie en tant que footballeur, mais surtout en tant que personne. C’était le début d’une nouvelle vie au sein du plus grand Club du monde. Aujourd’hui, après 10 ans, à la fin de la saison, cette vie va se terminer », a ajouté le milieu madrilène de 34 ans.

Le champion du monde 2014, dont son contrat avec le Real Madrid s’achève en juin, a assuré n’avoir désormais « plus qu’une seule idée en tête » : rapporter au Real sa quinzième Ligue des champions, qui serait aussi sa sixième (cinq avec le Real Madrid, une avec le Bayern Munich).

Le club madrilène a exprimé dans un communiqué « sa gratitude et son affection à Toni Kroos, un joueur qui fait déjà partie de l’histoire du Real Madrid et qui est l’une des grandes légendes de notre club et du football mondial », saluant un « joueur fondamental », ayant remporté 22 titres et disputé 463 matches sous le maillot merengue.

« Toni Kroos restera à jamais dans le coeur de tous les fans du Real Madrid pour l’excellence de son football et pour être un joueur qui a tout donné pour ce maillot », estime le géant espagnol.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a salué « l’un des plus grands joueurs de l’histoire du Real Madrid », qui « est et sera toujours sa maison ».

S.L.