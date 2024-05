Premier League: Phil Foden élu meilleur joueur de la saison

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant anglais de Manchester City, Phil Foden, a été élu samedi meilleur joueur de la saison en Premier League, à la veille de l’ultime journée du championnat anglais de football.

Foden, qui n’a que 23 ans, a joué un rôle essentiel au sein d’une équipe de Manchester City qui n’est plus qu’à une victoire de devenir la première équipe de l’histoire à remporter quatre titres consécutifs de Premier League. Il a inscrit 17 buts et délivré huit passes décisives, contribuant directement à 25 buts en 34 apparitions en championnat, ce qui a placé les Citizens en tête du classement, avec deux points d’avance sur Arsenal.

Au début du mois, le joueur avait été élu footballeur de l’année après un vote de l’association des journalistes sportifs anglais. « Je suis extrêmement fier d’avoir remporté ce prix », a indiqué Foden dans un communiqué publié à cette occasion.

« La Premier League est reconnue comme le plus grand championnat du monde et c’est un plaisir d’avoir été nommé avec tant d’autres grands joueurs qui ont tous connu des saisons exceptionnelles avec leur club ». Foden a remporté le prix pour la première fois de sa carrière. Il est arrivé en tête d’une liste de huit candidats comprenant également Erling Haaland, Alexander Isak, Martin Odegaard, Cole Palmer, Declan Rice, Virgil van Dijk et Ollie Watkins, après que les votes du public ont été combinés à ceux d’un panel d’experts du football.





S.L.