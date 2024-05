Achraf Bencharki de retour au Wydad ?

Des supporters du Wydad Athletic Club ont diffusé sur les réseaux sociaux une information sur le retour du joueur Achraf Bencharki la saison prochaine, pour participer à la Coupe du Monde des Clubs en été 2025 aux États-Unis.

Le contrat de Bencharki avec son équipe actuelle, Al-Rayyan au Qatar, se termine au mois de juin prochain et les deux parties n’ont pas convenu de le renouveler, permettant ainsi au joueur de signer un accord préliminaire avec n’importe quelle autre équipe.

Le Site Info a appris que la direction du Wydad n’a contacté ni Bencharki ni son agent. Le WAC traverse une période marquée par l’incertitude quant à l’avenir de la présidence du club.

En revanche, le club égyptien du Zamalek tente de récupérer Bencharki, comme l’a confirmé Ahmed Suleiman, membre du conseil d’administration du club égyptien au Site info: « Bencharki est un bon joueur, il a passé une bonne période avec nous il y a quelques années, son retour au Zamalek serait une bonne nouvelle. Nous verrons ce que nous pouvons faire pour le ramener la saison prochaine ».





Pour rappel, Bencharki a remporté deux fois la Ligue des Champions d’Afrique avec le WAC. Il a également joué pour le Zamalek entre 2019 et 2022 et a remporté avec eux le championnat égyptien à deux reprises ainsi que la Coupe d’Égypte à deux reprises. Il a également remporté deux fois la Supercoupe d’Égypte et la Supercoupe d’Afrique aux dépens de l’Espérance de Tunis.

Bencharki a disputé 107 matchs avec le Zamalek, marquant 41 buts et délivrant 26 passes décisives. Il a quitté l’équipe à l’été 2022 pour le club d’Al Jazeera aux Émirats arabes unis, avant de signer pour Al-Rayyan au Qatar l’été dernier.