West Ham: l’entraîneur David Moyes annonce son départ

L’entraîneur David Moyes, soumis à une pression croissante après une série de mauvais résultats, quittera West Ham à la fin de la saison de Premier League, a annoncé le club lundi.

« J’ai passé quatre années et demie brillantes à West Ham et le club est dans une position plus forte que lorsque je suis revenu en 2019 », a indiqué Moyes, cité dans un communiqué du club. L’Écossais a pris les rênes du club pour la deuxième fois en décembre 2019 et a mené les Hammers à la victoire en Ligue Europa la saison dernière, leur premier trophée majeur depuis 43 ans. Mais son équipe n’a remporté qu’un seul de ses dix derniers matches, toutes compétitions confondues, pour cinq défaites, et, neuvième de Premier League, elle risque de manquer une quatrième saison consécutive en Europe.

Selon la presse britannique, West Ham a conclu un accord de principe avec Julen Lopetegui pour succéder à Moyes au poste de manager. L’espagnol, sans emploi depuis qu’il a quitté les Wolves trois jours avant le début de la saison 2023/24, a continué à vivre en Angleterre dans l’espoir de retrouver un poste d’entraîneur en Premier League.

Le technicien de 57 ans, qui a également dirigé Porto, l’Espagne, le Real Madrid et le FC Séville au cours de sa carrière, devrait travailler en étroite collaboration avec le directeur technique Tim Steidten, qui aura la main sur le recrutement des Hammers.





S.L.