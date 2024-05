Vicente Del Bosque devient «le visage du football espagnol»

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale espagnole, Vicente del Bosque, sera le président et le représentant de la commission créée par le gouvernement pour superviser le fonctionnement de la Fédération espagnole de football (RFEF) et sera « le visage et la représentation du football espagnol ».

L’annonce a été faite, mardi, par la porte-parole du gouvernement espagnol et ministre de l’Éducation, de la Formation professionnelle et des Sports, Pilar Alegría, lors de la conférence de presse tenue à l’issue du Conseil des ministres.

« Vicente del Bosque sera le visage, la représentation du football espagnol. Nous allons le voir en finale de la Ligue des champions, pendant le Championnat d’Europe et pendant les Jeux olympiques. Il représente le meilleur du football dans notre pays, il est notre champion du monde, notre champion d’Europe, et c’est un homme aimé et respecté par tout le monde du football, les joueurs, les entraîneurs et les citoyens en général », a déclaré la ministre.

Pilar Alegría a rappelé que les objectifs de la Commission de Supervision, Normalisation et Représentation, créée la semaine dernière par le Conseil supérieur des sports sont de « représenter le football espagnol, d’assurer la transparence et le bon déroulement du prochain processus électoral de la Fédération après les Jeux et d’affronter avec succès les défis qui nous attendent avec le Championnat d’Europe en Allemagne, les Jeux de Paris et la conception de la prochaine Coupe du Monde en 2030 ».





Del Bosque (Salamanque, 1950), a été sélectionneur de l’équipe nationale espagnole entre 2008 et 2016, période au cours de laquelle il a remporté la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et le Championnat d’Europe 2012, après une carrière d’entraîneur principalement au Real Madrid, où il a été joueur, entraîneur des équipes de jeunes et de l’équipe première à plusieurs reprises.

Avec le Real Madrid, il a remporté deux Ligues des champions, en mai 2000 contre Valence et en mai 2002 contre le Bayer Leverkusen, ainsi que deux championnats (2000-01 et 2002-03), la Supercoupe d’Espagne 2001, la Supercoupe d’Europe 2002 et la Coupe intercontinentale 2002.

