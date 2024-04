Le Roi félicite l’équipe nationale de futsal

Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale de futsal qui a remporté, dimanche à Rabat, la Coupe d’Afrique des Nations de futsal (Maroc 2024).

Dans ce message, le Roi exprime aux membres de l’équipe nationale de futsal Ses chaleureuses félicitations après avoir remporté la septième édition de la Coupe d’Afrique des Nations de futsal qu’a abritée la capitale du Royaume, avec une hospitalité et une organisation inégalées.

Le Souverain fait part également de Sa grande fierté de la ferme détermination dont ont fait montre les membres de l’équipe nationale afin de remporter, pour la troisième fois d’affilée ce titre continental, animés en cela par un patriotisme exemplaire et un engagement sérieux pour le rayonnement du football et du sport marocains.

Réitérant Ses félicitations aux membres de l’équipe nationale et à l’ensemble des cadres techniques et administratifs de la Fédération Royale Marocaine de Football, le Roi implore le Tout-Puissant de leur accorder davantage de succès et de distinctions lors de la Coupe du Monde Ouzbékistan-2024, et dans leurs efforts soutenus pour gravir les plus hautes marches des podiums sur les plans continental et international.





HL