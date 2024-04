CAN 2024 Futsal. Maroc-Angola: où et quand voir le match ?

Le match contre l’Angola est décisif pour la suite du parcours de l’équipe nationale lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2024) de futsal, a affirmé, mardi à Rabat, le sélectionneur national, Hicham Dguig.

S’exprimant en conférence de presse d’avant match, Hicham Dguig a souligné que « la première rencontre de la sélection marocaine lors de cette CAN, contre l’Angola, ne sera pas de tout repos car les éléments nationaux évolueront contre une équipe ambitieuse et encadrée par un staff appartenant à l’école portugaise de futsal qui est au sommet du monde et de l’Europe actuellement ».

S’agissant des chances de l’équipe nationale lors de cette compétition, il a souligné qu' »avec le statut de favori, nous n’avons pas le droit à l’erreur car pour nous, un seul et unique résultat est envisageable: la victoire », ajoutant que « le fait de jouer devant notre public et à domicile ajoute une pression supplémentaire sur nous, mais le plus important c’est la préparation que nous avons effectuée qui permettra aux joueurs de faire la différence escomptée ».

Le coach national a relevé que « l’équipe du Maroc dispose d’un effectif en nombre capable d’évoluer dans les compétitions au niveau international », ajoutant qu’ »il est nécessaire de maintenir l’évolution future de l’équipe nationale en intégrant de nouveaux joueurs pour acquérir de l’expérience et être compétitifs aux côtés des éléments expérimentés ».





Le Maroc, double tenant du titre, a été logé dans le groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2024) de futsal, aux côtés de l’Angola, le Ghana et la Zambie.

Le coup d’envoi du match Maroc-Angola sera donné à 19 heures. Il sera retransmis sur Arryadia.

H.M