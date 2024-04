Wydad : Aziz Ben Askar, nouvel entraîneur ? les supporters en colère

Le comité du Wydad Casablanca négocie avec Aziz Ben Askar pour diriger l’équipe pour le reste de la saison actuelle et remplacer ainsi le tunisien Faouzi Benzarti.

Les supporters du Wydad ont manifesté et exprimé leur refus de voir Ben Askar à la tête du groupe, souhaitant plutôt l’arrivée d’un profil expérimenté et capable de sortir l’équipe de sa crise de résultats actuelle.

Les supporters ont souligné que la saison du Wydad est terminée et que le club doit désormais se concentrer sur la saison à venir, avec l’objectif d’embaucher un entraîneur de renommée et capable de former un groupe compétitif pour la saison prochaine.

Pour rappel, l’ex-joueur de l’équipe nationale du Maroc, Aziz Ben Askar, a dirigé les U19 de l’AC Ajaccio entre 2018 et 2019 puis le club qatari d’Umm Salal au Qatar entre novembre 2019 et avril 2021.