La France refuse de lâcher Eliesse Ben Seghir

Eliesse Ben Seghir a choisi de représenter le Maroc et a disputé ses premiers matchs avec les Lions de l’Atlas.

Pour expliquer son choix, le milieu de l’AS Monaco, tout juste âgé de 19 ans, avait confié : «J’ai la chance de pouvoir jouer pour deux grandes nations du football : la France et le Maroc. C’est un choix murement réfléchi. J’ai pris cette décision il y a à peu près un mois, après mon retour de blessure. C’est aussi une délivrance. J’ai fait ce choix par rapport à mes racines. Mes deux parents sont Marocains. Et les racines l’ont emporté. La FFF a essayé de me garder, mais j’assume ce choix. Pourquoi attendre quand on sait ce qu’on veut ? Quand l’équipe du Maroc t’appelle, c’est difficile de refuser. Walid Regragui m’a présenté un magnifique projet et m’a montré l’amour qu’il portait pour moi et l’envie du pays de m’avoir. C’est mon origine».

Maintenant, il semble que la pilule ne passe pas du côté de la Fédération française de football. Selon Foot Mercato, l’instance tente toujours de convaincre Ben Seghir, qui peut encore changer de nationalité sportive vu qu’il n’a joué que deux matchs amicaux avec le Maroc, de représenter les Bleus.

«La FFF multiplie les contacts pour essayer de le faire changer d’avis tant qu’il est encore temps», précise le média français, précisant que le temps est compté pour la Fédération vu que le joueur disputera deux rencontres officielles avec les Lions de l’Atlas en juin prochain, en marge des éliminatoires du Mondial 2026.





