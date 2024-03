Mondial 2030 : Naybet et Hakimi nommés ambassadeurs aux côtés d’Iniesta et Ronaldo

La liste des ambassadeurs de la Coupe du monde 2030 a été dévoilée. On y retrouve 4 marocains, 3 espagnols, 3 portugais et un Togolais. Ainsi, Noureddine Naybet, Achraf Hakimi, Ghizlane Chebbak et Yassine Bounou seront les 4 ambassadeurs marocains du Mondial 2030.

Côté espagnol, Andrés Iniesta, champion du monde avec l’Espagne en 2010 figure également dans la liste en compagnie d’Alvaro Morata et Irene Paredes. Le Portugal sera quant à lui représenter par le quintuple ballon d’or Cristiano Ronaldo aux côtés de Luis Figo et Dolores Silva. L’ex-joueur d’Arsenal et Tottenham Emmanuel Adebayor est l’ambassadeur togolais de cette liste.