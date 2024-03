Mauvaise nouvelle pour Hakim Ziyech et Sofyan Amrabat. Les valeurs marchandes des deux Lions de l’Atlas ont baissé, selon la dernière mise à jour du site spécialisé «Transfermarkt».

La valeur de Ziyech est passée de 12 à 9,5 millions d’euros tandis que celle d’Amrabat a chuté de 28 millions d’euros à 22.

Suite à sa blessure à la CAN 2023, Hakim Ziyech était absent pendant sept semaine et a raté plusieurs matchs avec Galatasaray. A cause de cette blessure, le joueur aurait également raté un transfert vers l’Arabie Saoudite. Le joueur a en effet reçu une offre alléchante de 37,5 millions d’euros d’Al Shabab, assortie d’un contrat de deux ans. D’après plusieurs médias turcs, le Marocain était prêt à accepter et aurait même annoncé à son club, Galatasaray, son envie d’aller explorer de nouveaux horizons.

Amrabat, de son côté, est dans une situation loin d’être enviable à Manchester United. Il semble d’ailleurs qu’il retournera à Fiorentina après la fin de sa période de prêt. Selon le journal «Manchester News», le club anglais a décidé de ne pas activer l’option d’achat du joueur marocain vu que l’entraîneur Eric Ten Hag ne serait pas convaincu par ses prestations.

En parallèle, le média «win win» avait indiqué qu’Amrabat intéresse un grand club saoudien qui souhaite l’enrôler lors du prochain mercato estival. Un agent de joueur aurait déjà annoncé à l’international marocain que le club en question prendra bientôt contact avec les dirigeants de Fiorentina pour entamer les négociations.

H.M.