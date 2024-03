Le sélectionneur espagnol commente le choix de Brahim Diaz (VIDEO)

L’entraîneur de l’équipe nationale espagnole, Luis de la Fuente, est revenu sur le dossier Ibrahim Diaz et sur son choix de la sélection marocaine.

« Je respecte son choix, tout le monde est libre de prendre les décisions qu’il souhaite faire. Pour moi, il y a toujours trois choses importantes dans le choix d’un joueur. Premièrement, il doit vouloir jouer pour l’équipe nationale. Deuxièmement, il doit désirer le faire, et troisièmement, il doit être choisi par l’entraîneur. La chose la plus importante est le désir de représenter l’équipe sans demandes ni obligations, avec les mêmes droits et devoirs ».

L’entraîneur espagnol a continué : « Je n’ai pas parlé avec lui. Les gens font ce qu’ils croient devoir faire, je suis sûr que j’étais la personne qui l’a sélectionné le plus que les autres, j’ai une grande estime pour lui et je lui souhaite le meilleur ».