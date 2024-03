CAN Futsal. Tirage au sort : le Maroc avec l’Angola, le Ghana et la Zambie

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a été logé dans le groupe A de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc-2024) de futsal, aux côtés de l’Angola, le Ghana et la Zambie, à l’issue du tirage au sort, qui a eu lieu jeudi au Complexe Mohammed VI de football à Salé. Le groupe B comprend l’Egypte, la Libye, la Namibie et la Mauritanie.

Huit équipes africaines, réparties en deux groupes, prennent part à cette 7è édition de la Coupe d’Afrique des Nations de futsal.

Les compétitions de cette grand-messe du futsal continental seront disputées du 11 avril prochain au 21 du même mois à la salle Ibn Yassine et au Palais des Sports du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Le Maroc, qui a également organisé la précédente édition de la CAN de futsal en 2020, est double tenant du titre.