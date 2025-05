Coupe arabe 2025 et Mondial U17: la date des tirages au sort

Par LeSiteinfo avec MAP

Les tirages au sort pour le Coupe arabe de la FIFA et la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, qui auront lieu en 2025 au Qatar, se tiendront dimanche à Doha, a indiqué la Fédération internationale de football (FIFA).

L’événement, prévu à 20h00 locales, débutera par le tirage au sort de la Coupe Arabe de la FIFA, Qatar 2025, qui mettra aux prises, du 1er au 18 décembre prochain, un total de 23 équipes de la Confédération Asiatique de Football (AFC) et de la Confédération Africaine de Football (CAF), dont le Maroc, précise la FIFA dans un communiqué.

Les 14 équipes les moins classées au classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola publié le 3 avril 2025 participeront à la phase de qualification, qui verra sept matchs à élimination directe prédéterminés se dérouler du 25 au 26 novembre.

Les vainqueurs de ces matchs accéderont à la phase finale, où ils rejoindront les neuf équipes les mieux classées et directement qualifiées, dont le Maroc (12è au monde et 1er en Afrique), le Qatar, pays hôte, et l’Algérie, championne en titre. Ces 16 équipes seront réparties en quatre groupes, de A à D.

Par ailleurs, le tirage au sort de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, qui se déroulera du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar avec la participation du Maroc, champion d’Afrique en titre, déterminera les matchs de la phase de groupes et les voies ultérieures pour ce tournoi qui a été élargi à 48 équipes.

Les équipes seront réparties en quatre chapeaux de 12 équipes chacun, selon leur position au classement FIFA, basé sur leurs performances lors des cinq dernières éditions du tournoi. Les équipes seront ensuite réparties en 12 groupes, de A à L.

Outre le Maroc, les 48 équipes participantes sont l’Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Argentine, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Côte d’Ivoire, Égypte, Émirats arabes unis, États-Unis, Fidji, France, Haïti, Honduras, Indonésie, Italie, Japon, RDP Corée, République de Corée, Mali, Mexique, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Portugal, Qatar (pays hôte), République d’Irlande, Arabie saoudite, Sénégal, Suisse, Tadjikistan, Tunisie, Tchéquie, Salvador, Venezuela et Zambie.

S.L;