Attaque des Lions de l’Atlas: Walid Regragui a l’embarras du choix

Walid Regragui s’apprête à dévoiler la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux face à l’Angola et la Mauritanie, en marge des préparatifs pour la CAN 2025 et les éliminatoires du Mondial 2026.

Au niveau de sa ligne offensive, Walid Regragui n’a que l’embarras du choix au moment où plusieurs attaquants marocains se distinguent avec leurs clubs. Abderrazak Hamdallah signe actuellement des prestations exceptionnelles avec son club Al Ittihad et est troisième buteur du championnat saoudien, derrière Cristiano Ronaldo et Aleksandar Mitrović.

C’est le cas également de Soufiane Rahimi dont la dernière convocation en sélection remonte à 2022. L’ancien joueur du Raja de Casablanca est une pièce maîtresse d’Al Ain et contribue à la plupart des victoires du club. Lundi, Soufiane a fait trembler les filets d’Al Nassr en quart de finale aller de la Ligue des champions d’Asie et offert la victoire à Al Ain.

Youssef En-Nesyri affiche également une bonne forme et vient d’inscrire, samedi dernier, un doublé en deux minutes, offrant ainsi une précieuse victoire à son équipe FC Séville (3-2) contre la Real Sociedad dans le cadre de la 27ème journée du championnat espagnol de football. Le Marocain est d’ailleurs le meilleur buteur des Sévillans cette saison.

Ayoub El Kaabi, de son côté, est le meilleur buteur du championnat grec avec 14 réalisations et a également été l’auteur, le weekend dernier, d’un doublé avec Olympiakos.

N.M.