Affaire Brahim Diaz: la FIFA entre en jeu

Le Real Madrid doit signer un document attestant le changement de la nationalité sportive afin que Brahim Diaz soit éligible de jouer pour le Maroc.

En parallèle, la FIFA a demandé à l’attaquant du Real Madrid de lui adresser une correspondance au sujet de la sélection qu’il compte représenter. Brahim Diaz a d’ailleurs promis de l’envoyer après le match face à Leipzig, pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Rappelons que le célèbre quotidien espagnol AS a annoncé que Brahim Diaz aurait choisi de représenter le Maroc. L’attaquant du Real Madrid a déjà fini les procédures administratives lui permettant d’avoir la nationalité marocaine et est désormais éligible de porter le maillot des Lions de l’Atlas.

D’après le journal espagnol Marca, ces bonnes nouvelles en provenance d’Espagne ont fait réagir Walid Regragui qui a mis le nom de Diaz sur sa liste préliminaire pour les matchs amicaux prévus en mars prochain. Le média souligne que la FRMF et le sélectionneur national ont réussi à convaincre l’attaquant de choisir le Maroc, soulignant que l’instance footballistique enverra bientôt une correspondance au Real Madrid annonçant la convocation de Diaz aux deux prochaines rencontres des Lions de l’Atlas.

A noter que la mère de Brahim Diaz est originaire de Malaga et son père est né à Melilia. Sa grand-mère paternelle est marocaine et née au Maroc. As souligne que le Maroc a « présenté un projet très séduisant, avec Brahim en tête d’affiche».

H.M.