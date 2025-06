Mondial des clubs: une jeune supportrice du WAC célébrée par la FIFA

Par LeSiteinfo avec MAP

L’affluence cumulée à la Coupe du monde des Clubs 2025 a dépassé un million de spectateurs lors du match Juventus FC – Wydad AC, disputé dimanche soir et c’est une jeune supportrice du club marocain qui a eu l’honneur de devenir le millionième fan du tournoi, a annoncé la Fédération internationale de football (FIFA).

Rachida Elomari, une fan du Wydad vivant en Virginie, n’avait jamais regardé un match en direct dans un stade avant celui qui a opposé son club favori aux géants italiens au Lincoln Financial Field à Philadelphie. Ce tournoi inaugural à 32 équipes lui a permis de voir son équipe en action pour la première fois, un moment qu’elle attendait depuis la qualification du Wydad, explique la FIFA dans un communiqué.

« Je suis ici à Philadelphie parce que mes parents m’avaient informé il y a deux ans que le Wydad allait jouer aux États-Unis. J’étais vraiment impatiente de voir mon équipe jouer et d’entrer dans un stade pour la première fois », a-t-elle déclaré.

Le Mondial des Clubs « offre une nouvelle opportunité aux familles américaines qui soutiennent le Wydad de voir leur équipe jouer sans débourser des milliers de dollars pour se rendre à l’étranger », a-t-elle ajouté, rappelant que d’habitude, elle regardait la Coupe du monde à la télévision, mais y assister en vrai dans un stade est « une formidable opportunité ».

La jeune Marocaine a ajouté qu’elle aimait jouer au football, « car c’est l’un des sports les plus populaires dans mon pays. En plus d’être divertissante, la pratique du sport nous garde en bonne santé et nous éloigne des ennuis ».

Par ailleurs, selon le communiqué, après le 30e match de la compétition, 1.094.686 spectateurs au total ont assisté au tournoi, soit une moyenne de 36.490 par match.

Le match qui a connu la plus grande affluence à ce jour a été celui du Paris Saint-Germain contre l’Atlético de Madrid au Rose Bowl Stadium de Los Angeles, le 15 juin, avec 80.619 spectateurs.

S.L.