Botola : le programme de la 22e journée

Par LeSiteinfo avec MAP

La Botola Pro D1 « Inwi » de football se poursuit de vendredi à dimanche avec la 22è journée qui verra le leader, l’AS FAR, tenter de continuer sur sa lancée et de creuser l’écart en tête, et le Raja Casablanca, son dauphin, à l’affût d’un faux pas des Militaires pour reprendre les commandes du championnat.

L’AS FAR, leader de la Botola avec 46 points et un match en retard, affrontera l’Ittihad de Tanger (13è, 21 pts) avec le moral gonflé à bloc, après sa large victoire (3-0) lors de la précédente journée face à l’Union Touarga. Les Militaires auront en ligne de mire un quatrième succès consécutif en championnat, qui leur permettrait de continuer à trôner seuls en tête.

Le Raja Casablanca (2è, 45 pts), tenu en échec par le Moghreb Tétouan (1-1) lors de la précédente journée, abordera cette 22è journée avec l’ambition de renouer avec la victoire, synonyme de 1ère place, en cas d’un match nul ou d’une défaite de de l’AS FAR, mais sa tâche ne sera pas facile face à l’Olympic Safi, qui signe une très bonne saison jusqu’à présent, avec à la clé une 4è place avec 31 points.

En bas du classement, le Youssoufia Berrechid, lanterne rouge avec 14 points, qui n’a plus le droit à l’erreur s’il veut échapper à la menace de la relégation, sera opposé à l’Union Touarga (7è, 26 pts), qui espère, de son côté, rebondir après la défaite lors de la 21è journée face à l’AS FAR.

Quant à la Jeunesse Salmi, avant-dernière avec 19 points, elle accueillera le Moghreb Tétouan (7è, 26 pts), avec l’ambition de sortir de sa spirale négative et d’entamer une remontée au classement.

Les matchs de la Mouloudia Oujda contre le Wydad Casablanca et de la Renaissance Berkane contre le Maghreb de Fès seront reportés en raison des engagements africains du WAC et de la RSB.

Voici le programme de la 22è journée:

– Vendredi 01 mars:

18h00: Chabab Mohammedia – FUS Rabat

20h00: Union Touarga – Youssoufia Berrechid

– Samedi 02 mars:

18h00: Ittihad Tanger – AS FAR

20h00: Renaissance Zemamra – Hassania Agadir

– Dimanche 03 mars:

16h00: Jeunesse Salmi – Moghreb Tétouan

18h00: Raja Casablanca – Olympic Safi

– Reportés:

Mouloudia Oujda – Wydad Casablanca

Renaissance Berkane – Maghreb Fès