Pourquoi Houcine Ammouta a refusé le poste de sélectionneur du Maroc (VIDEO)

Houcine Ammouta a révélé avoir reçu une offre de la FRMF pour prendre les commandes de la sélection nationale, après une expérience réussie avec l’équipe des locaux.

L’entraîneur marocain, qui vient de signer un exploit avec la sélection jordanienne en atteignant la finale de la Coupe d’Asie, a toutefois refusé cette proposition.

«On m’a proposé de devenir sélectionneur national. Mais des raisons personnelles m’ont empêché d’accepter cette offre. Je remercie Fouzi Lekjaâ de m’avoir proposé de prendre les rênes de l’équipe A», a souligné Ammouta, dans une déclaration au média marocain «The Voice». «Je n’étais pas prêt mentalement pour devenir sélectionneur national. Mais l’occasion se présentera à nouveau», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Ammouta a loué les prestations des Lions de l’Atlas sous la houlette de Walid Regragui malgré l’élimination prématurée de la CAN 2023. «Walid a écrit l’histoire après la prouesse de la sélection nationale au Mondial du Qatar. C’est inoubliable», a rappelé le coach.

H.M.

