Barça-Naples: Xavi confiant pour le match retour (Ligue des champions)

L’entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez s’est voulu confiant dans la perspective du match retour après le nul (1-1) de son équipe mercredi face à Naples en 8e de finale de la Ligue des champions.

« Si on joue comme ça, on aura toutes les chances de se qualifier pour les quarts, mais c’est la Ligue des champions: quand tu laisses une occasion et un peu d’espace, tu es puni », a-t-il déclaré en conférence de presse.

« Avant ce match, c’était du 50/50. Maintenant, c’est du 51/49 (…). Je suis un peu amer, on aurait pu gagner ce match, on a eu le contrôle du ballon, on a bien joué dans tous les secteurs à l’exception des dix dernières minutes de la première mi-temps », a poursuivi le technicien catalan.

« Ils ont égalisé, c’est dommage, car on aurait mérité de gagner, ce n’est pas un mauvais résultat, il y a eu beaucoup d’occasions de but et on a bien contrôlé les choses, on peut espérer atteindre les quarts de finale », a-t-il insisté.

Le Barça, dominateur en première période, a pris l’avantage grâce à Robert Lewandowski (60e), mais Victor Osimhen a égalisé à la 75e minute, remettant les deux équipes dos à dos avant le match retour le 12 mars à Barcelone.

S.L.