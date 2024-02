Video. Serie A : l’Inter Milan surclasse la Salernitana (4-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Inter Milan, bien trop forte pour la Salernitana (4-0) vendredi, compte dix points d’avance en tête du Championnat d’Italie et peut se tourner sereinement vers son choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid.

L’Inter, sérieuse et concentrée malgré ses 47 points d’avance sur son adversaire du jour au coup d’envoi, a frappé le montant droit de Guillermo Ochoa dès la 2e minute, puis sa transversale quatre minutes plus tard.

L’inévitable ouverture du score est venue du tout aussi inévitable Marcus Thuram qui a repris victorieusement un centre de Carlos Augusto pour inscrire son 10e but en Serie A (17e).

Deux minutes plus tard, son partenaire en attaque Lautaro Martinez a doublé la mise: l’Argentin a profité du marquage bien trop lâche de Jerome Boateng pour foudroyer Ochoa et consolider sa première place au classement des buteurs (20).

Les joueurs de Simone Inzaghi ont regagné les vestiaires avec un avantage de trois buts grâce à Denzel Dumfries (40e). En seconde période, l’Inter avait déjà la tête à son prochain rendez-vous et autre grand objectif de la saison, la Ligue des champions, dont elle a disputé, et perdu, la finale 2023.

A quatre jours du match aller de la double confrontation contre l’Atlético, Inzaghi a profité de la première période quasi parfaite de son équipe pour faire souffler ses cadres, Martinez et Thuram en tête, et donner du temps de jeu à Alexis Sanchez, en panne de confiance, et Marko Arnautovic, auteur du 4e but milanais dans le temps additionnel.