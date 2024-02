CAN 2023: les Super Eagles décorés par le président nigérian

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a reçu, mardi à Abuja, lors d’une cérémonie officielle la sélection de football du Nigeria, de retour au pays après son parcours à la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023), seulement battue par la Côte d’Ivoire 2-1 en finale, dimanche à Abidjan.

Chaque joueur de l’équipe nationale a été décoré de la croix de l’Ordre du Niger, l’une des plus hautes distinctions du pays, et s’est vu offrir un appartement et une propriété dans la région d’Abuja, la capitale fédérale.

Le président Tinubu s’est déclaré « fier » des Super Eagles et a applaudi leur « résilience » et leur capacité à « relever le moral » du pays.

« Cette défaite ne doit pas nous décourager, mais nous inciter à travailler plus dur. Nous sommes une grande nation unie par la bannière vert-blanc-vert de la résilience, de la joie, de l’espoir, du devoir et de l’amour », a dit le président.

Arrivés en finale de la CAN, les Super Eagles, triple champions d’Afrique (1980, 1994 et 2013), ont suscité une vague d’enthousiasme dans le pays.

