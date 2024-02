La Team Peugeot Total Energies se lance dans la saison WEC 2024 à pleins gaz

Avec le début de la saison du championnat du monde FIA d’Endurance (WEC) 2024 prévu dès les 24 et 25 février prochains, à l’occasion du prologue au Qatar, le Team Peugeot Total Energies entame la dernière ligne droite de ses préparatifs, bien décidé à poursuivre sa progression cette saison.

L’intégration de Stoffel Vandoorne à l’équipe depuis la saison passée, a été l’opportunité de mener une nouvelle réflexion quant à la composition des équipages des deux PEUGEOT 9X8 alignées. Avec l’objectif affirmé d’optimiser encore un peu plus le moindre détail, dans un contexte particulièrement concurrentiel.

Le Team Peugeot Total Energies est complété par Malthe Jakobsen qui sera pilote de réserve. Après avoir été officialisé en 2023 en tant que pilote junior au sein de l’équipe, le pilote danois poursuivra sa progression au sein du team en 2024.

Après le Prologue, nos pilotes prendront leur premier départ officiel en course ensemble le 2 mars prochain, également au Qatar, pour le rendez-vous inaugural de la campagne 2024 du Championnat du monde FIA d’Endurance.

Olivier Jansonnie, Directeur technique Peugeot Sport, indique : « le niveau de compétition en FIA WEC est tel qu’il ne faut y négliger aucun paramètre et nous profitons de cette intersaison studieuse pour tâcher d’optimiser chacun d’entre eux. La composition des équipages est une pièce importante du puzzle, or les informations enregistrées en course et en tests nous ont convaincu que nous pouvions encore la peaufiner. Nous avons la chance d’avoir six pilotes très talentueux, et nous avons donc choisi d’optimiser voiture par voiture en les regroupant par affinités de réglages au profit de la performance ».