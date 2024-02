La FRMF en quête d’une grande sélection d’Afrique

La FRMF est en quête d’une grande sélection africaine pour affronter les Lions de l’Atlas en amical en mars prochain.

Cette rencontre servira de préparation pour les matchs, prévus en juin prochain, face à la Zambie et au Congo, pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026. En parallèle, la Fédération est cours de négociation avec son homologue uruguayenne afin de programmer une rencontre amicale entre les deux formations en mars 2024.

Rappelons que la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé, lundi, avoir renouvelé sa confiance en Walid Regragui en tant que sélectionneur de l’équipe nationale.

Dans un communiqué, la FRMF indique qu' »elle renouvelle sa confiance au sélectionneur national, Walid Regragui, tout en assurant qu’elle continuera à mobiliser tous les moyens à même d’assurer à l’équipe nationale le plein succès ».

Selon la même source, le président de la FRMF et président de la Commission des équipes nationales, Fouzi Lejkaa, a tenu une série de réunions d’évaluation avec Walid Regragui, consacrées à la participation de l’équipe nationale à la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire-2023.

Lors de ces réunions, le sélectionneur national a rappelé les différentes phases de préparation des Lions de l’Atlas à ce rendez-vous continental et le parcours du Onze National qui s’est arrêté en huitièmes de finales, « ce qui a provoqué une déception auprès de toutes les composantes de la sphère footballistique », souligne le communiqué.

Ces réunions, ajoute-t-on, ont été également l’occasion de dresser le bilan et tirer les leçons de la participation des Lions de l’Atlas, surtout la dernière prestation face à la sélection sud-africaine.

A cette occasion, Lekjaa a insisté sur la nécessité « de poursuivre le travail et s’investir à fond, afin d’attribuer à l’équipe du Maroc et au football national la place méritée et faire vibrer de joie le cœur des supporters marocains lors des prochaines compétitions, dont la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la 35ème édition de la CAN qui sera disputée au Royaume durant l’été 2025, conformément à la Haute Sollicitude Royale », note le communiqué.

« La FRMF remercie particulièrement les fidèles et fervents supporters des Lions de l’Atlas aussi bien au Maroc qu’à l’étranger pour le soutien inconditionnel, en particulier ceux ayant fait le déplacement en Côte d’Ivoire tout en les appelant à davantage de soutien, en prévision des prochaines échéances dont la CAN Maroc-2025 », conclut la même source.

H.M.