Coupe Davis: le Maroc mène 2-0 face à Chypre

Le Maroc mène 2-0 face à Chypre, au 1er tour des play-offs du Groupe mondial II de la Coupe Davis de tennis, au terme de la première journée, samedi à Nicosie.

Yassine Dlimi a offert au Maroc le premier point, en battant Petros Chrysochos 7-5, 7-6 (2), alors qu’Elliot Benchetrit a creusé l’écart en prenant le meilleur sur Menelaos Efstathiou 6-3, 6-2.

La deuxième et dernière journée de ce 1er tour des play-offs sera marquée par un double opposant la paire Elliot Benchetrit/Adam Moundir à Sergis Kyratzis/Eleftherios Neos et deux simples, Dlimi contre Efstathiou et Benchetrit contre Chrysochos.