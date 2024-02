CAN 2023: le message de Romain Saiss après l’élimination des Lions de l’Atlas

Romain Saiss est revenu sur l’élimination des Lions de l’Atlas de la CAN 2023 et a tenu à présenter ses excuses aux supporters marocains.

Sur son compte Instagram, le capitaine de la sélection du Maroc a écrit : «Des jours se sont écoulés depuis notre élimination mais il est toujours autant difficile de mettre des mots sur la situation. On est tous très déçus par l’issue de cette CAN qui s’est arrêtée prématurément pour nous».

«Je voudrais m’excuser auprès de tous les Marocains qui sont aujourd’hui peinés et en colère après cet échec et vous remercier pour votre soutien inconditionnel dans les bons comme dans les mauvais moments. Votre aide a toujours été précieuse pour nous, joueurs, et une force supplémentaire face à la difficulté et à l’adversité. On a tout donné pour vous, pour le Maroc, mais ce n’était pas assez aujourd’hui pour aller au bout», a confié Saiss.

Et d’ajouter : «On est une famille. On a gagné ensemble. Aujourd’hui on perd ensemble. On prend toute la responsabilité de cette déconvenue, moi le premier en tant que Capitaine. Il faut maintenant digérer et repartir de l’avant en travaillant encore et encore pour atteindre nos objectifs et se relever en restant solidaires, unis les uns aux autres».

Romain Saiss a également indiqué avoir confiance dans le groupe, le coach et le staff, «cette famille pétrie de qualités et de ressources mentales pour relever la tête et redonner le sourire au peuple marocain, grand passionné de football qui mérite plus que ce que nous lui avons donné jusqu’à présent».

Le défenseur a aussi tenu à exprimer son soutien à Achraf Hakimi et Amine Adli. «Achraf Hakimi, t’es un champion mon frère. Bonhomme, personne ne t’en voudra. Il n’y a que celui qui ne tire jamais qui ne rate jamais. On est ensemble. Amine Adli, grand respect pour toi. Etre là comme tu l’as été malgré ce que tu as vécu, un exemple de force et de caractère. Mes frérots, les joueurs, vous savez déjà. Ensemble quoi qu’il arrive. Encore un grand merci pour votre soutien. Plus que jamais fier d’être Marocain», conclut le joueur d’Al Shabab.

H.M.