Le message de RedOne à Walid Regragui (PHOTO)

Le producteur international Nadir Khayat, plus connu sous le nom de « RedOne », a tenu à envoyer un message de soutien au sélectionneur national Walid Regragui, après l’élimination décevante des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations face à l’Afrique du Sud.

« RedOne » a partagé une photo de l’entraîneur de l’équipe nationale du Maroc sur sa story Instagram avec le message suivant : « Nous t’aimons ».

Pour rappel, RedOne est un des plus grands ambassadeurs du Maroc dans le monde. Le natif de Tétouan a produit de nombreux tubes pour Lady Gaga et a travaillé avec plusieurs grandes stars de la musique tels que Britney Spears, Enrique Iglesisas, Mika, Akon, French Montana… etc.