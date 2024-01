Citroën Racing : la C3 Rally2 2024 prête pour l’adrénaline des rallyes

Citroën Racing dévoile une nouvelle livrée pour la C3 Rally2 alors qu’elle se prépare à viser toujours plus de succès à travers le monde en 2024.

Le design met en avant la nouvelle identité de la marque Citroën, qui a été révélée pour la première fois en 2022. La C3 Rally2 arbore désormais fièrement le logo ovale sur ses flancs et son toit, et les designers ont également joué sur les lignes épurées des deux célèbres chevrons pour les faire ressortir de leur cadre, donnant à la voiture un aspect dynamique quel que soit l’angle sous lequel nous l’admirons. La couleur rouge, quant à elle, rappelle le lien historique de la maque avec le rallye et met en valeur l’ADN sportif de Citroën Racing.

Cette livrée est le fruit du travail de l’équipe de design Citroën, en étroite collaboration avec Citroën Racing, afin d’affirmer l’identité de marque avec un graphisme dynamique et percutant, tout en laissant la place à tous les membres de la #C3Rally2Family d’exprimer leur personnalité. Le design bicolore fera ses débuts au Rallye Monte-Carlo en janvier (du 25 au 28 janvier) sur les voitures officielles de Citroën Racing, pilotées par les deux équipages Yohan Rossel/Arnaud Dunand et Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov.

Le logo ovale joue un rôle central, notamment sur le toit où les chevrons pointent vers l’avant, afin de souligner la performance et la vitesse de la C3 Rally2. Des versions plus grandes s’étendent des vitres latérales jusqu’aux roues arrière pour afficher l’identité de la marque Citroën. Deux bandes blanches très rapprochées symbolisant les chevrons sont également répétées sur l’ensemble des pans de la voiture. À l’avant, elles sont placées horizontalement, au bas de la voiture, comme pour l’ancrer visuellement dans le sol. Sur les flancs, elles sont placées dans une diagonale plus familière, se rejoignant à l’arrière du toit.

Ces éléments contribuent à accentuer l’effet de contraste bicolore, en séparant l’avant rouge de l’arrière noir de la voiture. À l’arrière, deux autres bandes inclinées permettent à la C3 Rally2 de se distinguer même de loin.

L’utilisation de la couleur rouge André (du nom du fondateur de l’entreprise, André Citroën) est un clin d’œil à l’histoire de la marque en championnat du monde des rallyes. Aujourd’hui, la C3 Rally2 est au premier rang de la très compétitive catégorie Rally2, avec au compteur, de nombreux titres de champion et des victoires en rallye à travers le monde en 2023. Avec cette nouvelle livrée, les équipes techniques de Citroën Racing continuent de moderniser la C3 Rally2 et d’améliorer constamment ses performances afin de pérenniser son histoire. Ce design est prêt à embraser les rallyes du monde entier en 2024.

François Wales, Directeur Compétition Client Stellantis Motorsport, indique : « forts de notre saison 2023, la C3 Rally2 Family et les équipes Citroën Racing attaquent 2024 avec impatience et audace ! Nous sommes fiers de ce nouveau design de la C3 Rally2 et de la collaboration étroite entre les équipes du Design Citroën et de Citroën Racing qui l’ont porté. Nous affichons haut nos couleurs et nos ambitions pour cette saison 2024, en WRC2 et dans les championnats continentaux et nationaux, nous sommes persuadés que le travail sans relâche des équipes techniques Citroën Racing va payer ! ».

De son côté, Pierre Leclercq, Directeur du Design Citroën avance : « valoriser la nouvelle identité de Citroën a été l’élément clé du brief pour le design de la nouvelle livrée de C3 Rally2. Nos designers ont relevé le défi, avec un graphisme impactant mais sobre, qui joue sur le style épuré des chevrons. Le biton étendu rouge et noir de la version officielle Citroën Racing met en lumière ce nouveau design ».