L’Atletico Madrid s’offre un défenseur

Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur central international belge Arthur Vermereen a signé pour six ans et demi, jusqu’en 2030, avec l’Atletico Madrid, pour environ 25 millions d’euros.

« Notre club recrute l’un des milieux de terrain les plus talentueux et les plus prometteurs au niveau européen et mondial, qui sait déjà ce que c’est que de jouer dans les matches les plus exigeants », indique l’Atletico Madrid dans un communiqué, publié vendredi soir.

Il sera présenté lundi prochain comme nouveau joueur de l’Atlético Madrid à l’Auditorium Cívitas Metropolitano.

« Un talent naturel », s’accordent à dire Mark Van Bommel, son entraîneur à l’Antwerp, et Domenico Tedesco, son entraîneur en équipe nationale de Belgique, lorsqu’ils décrivent le nouveau joueur de l’Atletico Madrid, pour lequel de nombreux clubs se sont montrés intéressés au cours de l’actuelle fenêtre de transfert hivernale.

Né le 7 février 2005 à Lier, ce défenseur central droitier de 1,80 m, qui peut également évoluer comme milieu de terrain droit, est l’une des révélations de l’Antwerp, avec lequel il a déjà disputé 66 matches.

S.L