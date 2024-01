Maroc-RD Congo: ce qu’en pense Redouane El Himer

Redouane El Himer a indiqué que le nul du Maroc face à la RD Congo pour le compte de la 2ème journée de la phase de poules de la CAN 2023 est une bonne leçon pour les lions de l’Atlas.

Dans une déclaration à Le Site info, le cadre national a assuré que la sélection n’a pas été à la hauteur des espérances contre la RDC. «La deuxième mi-temps est à oublier. Les Congolais ont failli arracher la victoire et fait pression sur nos joueurs. Le point engrangé de cette rencontre est précieux, en attendant le match face à la Zambie», a précisé El Himer.

«Face à la Zambie, il faut gagner afin de prendre la tête du groupe F et éviter des calculs compliqués. Walid Regragui et ses joueurs sont d’ailleurs capables de s’imposer lors de la prochaine rencontre, d’autant plus qu’elle se jouera le soir. Le climat sera donc clément, contrairement au match face à la RDC», a-t-il affirmé.

H.M.