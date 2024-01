Manchester United: Omar Berrada nommé au poste de PDG

Manchester United a annoncé la nomination de Omar Berrada au poste de PDG, en remplacement de Richard Arnold.

Sur son site officiel, le club anglais a indiqué être déterminé à remettre le football et les performances sur le terrain au cœur de tout ce qu’il entreprend, soulignant que la nomination de Omar est la première étape de ce projet.

«Omar est l’un des dirigeants les plus expérimentés du football européen. Il apporte une richesse d’expertise footballistique et commerciale. Son CV témoigne de leadership réussi et d’une réelle passion pour le changement dont le club a besoin actuellement», indique Manchester United.

Le club mancunien souligne que Omar Berrada est aujourd’hui directeur des opérations football du City Football Group et supervise 11 clubs sur cinq continents, rappelant aussi qu’il a occupé plusieurs postes de direction au sein du FC Barcelone.

«Nous avons une ambition commune : celle de remettre Manchester United au statut de club qui gagne des titres. Nous sommes ravis que Omar nous rejoigne pour nous aider à atteindre cet objectif et permettre à nos fans de voir le drapeau rouge flotter au sommet du football anglais, européen et mondial», précise-t-on.

La date de prise de fonction d’Omar sera communiquée ultérieurement, conclut le club.

H.M.