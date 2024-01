Les supporters marocains à San Pedro s’expriment après le match (VIDEO)

Les supporters des Lions de l’Atlas à San Pedro, en Côte d’Ivoire, ont réagi au résultat du match Maroc-RD Congo (1-1), tenu dimanche en marge de la 2ème journée de la phase de poules de la CAN 2023.

Au micro de Le Site info, un supporter a indiqué que les conditions climatiques rudes ont empêché l’équipe de s’imposer face aux Léopards. «On se rattrapera face à la Zambie. Nous avons confiance en nos joueurs et nous les soutiendrons jusqu’au bout», a-t-il promis.

Même son de cloche pour un autre fan marocain, estimant que la rencontre était difficile. «Nous ne pouvons rien leur reprocher. On était au stade. La chaleur était insupportable. Ce qui est certain, c’est que nous serons toujours derrière nos joueurs, quel que soit le résultat. Nous sommes capables de gagner la CAN. Croyons en eux. Nous avons les moyens d’être sacrés champions d’Afrique», a-t-il souligné.

Rappelons que la sélection marocaine a ouvert le score à la 6è minute grâce à Achraf Hakimi, avant que Silas Katompa Mvumpa n’égalise pour la RD Congo (76è).

H.M.