CAN 2023 : l’heure de vérité

Les 24 sélections engagées dans la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se tient en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février, auront l’ambition commune de succéder au Sénégal au palmarès de la compétition. Une quête qui concerne tout particulièrement le Maroc, régulièrement favori, mais à qui le titre se refuse depuis 1976.

Les Lions de l‘Atlas ont disputé leur dernière finale il y a près de 20 ans en Tunisie, et, depuis, ils enchaînent les désillusions. Mais après l’épopée du Mondial 2022 au Qatar, le Maroc a un nouveau statut, et sera indéniablement l’un des prétendants au titre cette année. Placés dans un groupe relativement à leur portée, en compagnie de la RDC, de la Zambie et de la Tanzanie, les hommes de Walid Regragui devront envoyer un message fort à la concurrence tout en veillant à éviter de tomber dans la facilité ou le péché d’orgueil. Ceci dit, les Lions de l’Atlas ont de beaux arguments à faire valoir, au-delà de leur statut de meilleur mondialiste africain de l’histoire.

En effet le Maroc reste sur une excellente dynamique sur ses dernières participations. Certes, il n’a pas dépassé les quarts de finale depuis 20 ans, mais on constate que sur les trois dernières éditions de la CAN, ils sont systématiquement sortis de leur groupe. Une première depuis leurs débuts dans la compétition en 1972. Autre point fort, l’expérience. Walid Regragui a lui-même été un international marocain. Il était d’ailleurs titulaire sur le terrain lors de la finale de 2004. Son triomphe avec le Wydad en Ligue des champions lui a conféré une certaine expérience des compétition continentales. Une expérience qu’il est aujourd’hui appelé à transmettre à son groupe.

Un groupe dont les cadres n’en sont pas à leur première CAN disputée. L’enjeu est désormais de savoir trouver le bon amalgame entre ces ingrédients pour enfin parvenir à briser une malédiction vieille de près d’un demi-siècle. Et si cela venait à ne pas fonctionner en Côte d’Ivoire, rendez-vous est pris pour l’édition suivante, prévue à domicile.

Darryl Ngomo / Les Inspirations ÉCO