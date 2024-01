Revivez la victoire de l’AS FAR face au FUS (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR s’est imposée (4-1) face au FUS Rabat, lundi au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, en match comptant pour la 15e journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

Les buts des Militaires ont été l’œuvre de Rabie Hrimat (16e), et Hamza Igmane, auteur d’un triplé (35e), (54e) et à la 62e minute du point de penalty. Le seul but du FUS a été inscrit par Hamza Hannouri (87e).

Grâce à ce succès, l’AS FAR rejoint le Raja Casablanca en tête du classement avec 33 points. Le FUS de Rabat se maintient, lui, à la 5è place avec 21 unités.

