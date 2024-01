Kylian Mbappé vers le Real Madrid ? La réaction du PSG

La nouvelle est tombée dimanche soir comme un couperet. Selon Foot Mercato, Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG prend fin en juin 2024, se serait mis d’accord avec le Real Madrid pour un transfert l’été prochain.

«L’international français a cette fois accepté de dire oui au club merengue, après des années d’un jeu de dupes», précise le média français, soulignant que Mbappé «estime avoir accompli sa mission à Paris et laisse le club dans de bonnes dispositions pour l’avenir».

Cette annonce a secoué le monde du ballon rond qui a appelé le PSG à briser le silence pour confirmer ou infirmer l’information.

A en croire RMC Sport, le club parisien aurait confié ne pas être au courant de l’existence d’un tel accord. «Le PSG assure ne pas avoir été mis au courant par le joueur d’une décision prise, dans un sens ou dans l’autre. Même si au club, on sent que ces remous médiatiques n’arrivent peut-être pas pour rien», affirme le média.

Maintenant, d’autres journaux, comme le Times et Marca, ont annoncé, de leur côté, que Kylian Mbappé «aurait dit non à l’ultimatum du Real Madrid et refuserait de se faire dicter son timing». Le joueur souhaiterait, en effet, «rester maître de sa décision», déclare-t-on. Et d’ajouter que l’attaquant serait même en train d’étudier d’autres opportunités, dont certaines en Premier League. Affaire à suivre.

H.M.