CAN 2023: les dernières nouvelles sur les blessures de Ziyech, Saiss et Mazraoui  

Christophe Baudot, le médecin de la sélection nationale, est revenu sur les blessures de Hakim Ziyech, Romain Saiss et Noussair Mazraoui avant le déplacement des Lions de l’Atlas en Côte d’Ivoire pour participer à la CAN 2023.

Dans une déclaration au portail de la FRMF, le médecin a indiqué que Hakim Ziyech est arrivé au stage de préparation avec une petite blessure aux ischio-jambiers. «Il effectue actuellement des séances de rééducation afin d’être prêt pour le tournoi», a-t-il rassuré.

Concernant Romain Saiss, Baudot a précisé que le défenseur souffre d’une entorse de la cheville, contractée le 20 décembre dernier. «Saiss est le premier à avoir rejoint le centre de Maâmora afin de recevoir les soins nécessaires. Il devrait reprendre l’entraînement la semaine prochaine», a-t-il souligné.

Christophe Baudot a également donné des nouvelles sur l’état de santé de Noussair Mazraoui, qui souffre d’une lésion au niveau du mollet. «Nous nous sommes mis d’accord avec le Bayern afin que le joueur poursuive sa rééducation au sein du club. Il nous rejoindra normalement le 10 janvier courant et sera pris en charge par le staff médical de la sélection», a-t-il assuré.

Et d’ajouter que Mazraoui ne sera pas disponible lors des deux premiers matchs des Lions de l’Atlas. «Il sera opérationnel à partir du 3ème match», a déclaré Baudot.

Rappelons que la sélection nationale se rendra ce dimanche à San Pedro, ville du Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire, en vue de poursuivre la préparation à la CAN 2023. L’équipe nationale, qui disputera la phase de poules de la CAN Côte d’Ivoire-2023 dans la ville de San Pedro, évoluera dans le groupe F aux côtés des sélections de la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie.

H.M.